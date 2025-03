Trumpove 200% clá ohrozujú vinárov v Európe: Export vína do USA môže naraziť na bariéry

Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Ben Curtis)

Clá tvrdo zasiahnu vinárov vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku. Zvlášť pre menšie vinárske podniky môže byť obrovský rast nákladov nezvládnuteľný. EÚ v rámci svojich plánov oznámila okrem iného zavedenie cla vo výške 50 % a americkú whisky od 1. apríla v reakcii na clá Trumpovej administratívy na oceľ a hliník.

Gabriel Picard, ktorý stojí na čele Francúzskej federácie exportérov vín a liehovín, uviedol, že 200-percentné clá by boli katastrofou pre toto odvetvie vo Francúzsku, keďže jeho export do USA má hodnotu 4 miliardy eur. Napriek tomu chápe, prečo európski lídri reagovali na Trumpove clá na oceľ a hliník z EÚ. "Súhlasíme s tým, že pán Trump vytvára a má rád súboje sily. Musíme sa tomu prispôsobiť," povedal.

Taliansko dúfa v dohodu

Vinári v Taliansku dúfajú, že vyjednávači v Bruseli a Washingtone ešte môžu zabrániť eskalácii obchodného sporu. USA sú najväčším trhom s talianskym vínom, pričom hodnota jeho exportu sa za 20 rokov strojnásobila. Minulý rok vzrástol export o takmer 7 % na viac ako 2 miliardy eur podľa hlavnej talianskej farmárskej lobby Coldiretti. Talianski vinári sú dodávateľmi najmä špičkových reštaurácií v USA a len ťažko nájdu náhradu za tento trh po tom, ako clá posunú cenu ich vína na "nepredstaviteľnú" úroveň.

Španielsko bolo minulý rok štvrtým najväčším vývozcom vína do USA z hľadiska tržieb a siedmym najväčším podľa objemu. Vývoz španielskeho vína do USA vlani vzrástol o 7 %. Vinársky priemysel predstavuje zhruba 2 % celkového ekonomického výkonu krajiny, uviedla obchodná skupina vinárov. Obzvlášť výrobcov šumivého vína Cava by americké clá tvrdo zasiahli. USA sú najväčším trhom pre španielske šumivé víno, ktoré má rovnako ako šampanské označenie pôvodu, čo znamená, že sa môže vyrábať iba v Španielsku.