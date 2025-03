Grécky premiér vyzýva na návrat ilegálnych migrantov späť do ich vlastí

Kyriakos Mitsotakis (Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Giannakouris)

ATÉNY - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vo štvrtok vyhlásil, že nelegálni migranti, ktorým Atény odmietli udeliť azyl, by mali byť vrátení do krajiny svojho pôvodu. Zároveň vyzval Európsku úniu, aby poskytla nový zoznam bezpečných krajín, ktorý by pomohol urýchliť tieto návraty. Informuje o tom správa agentúry Reuters.