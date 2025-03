MIMORIADNE Izrael spustil rozsiahly útok: Palestínci hlásia najmenej 330 obetí! Medzi mŕtvymi je aj minister vnútra

Izrael spustil rozsiahly útok. (Zdroj: X/Sarah)

8:01 Izraelský krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič v utorok uvítal obnovenie vojenských operácií v Pásme Gazy. Sľubuje tvrdé boje proti palestínskemu hnutiu Hamas, informuje TASR podľa správy webu The Times of Israel (TOI). "Ako sme sľúbili," izraelská armáda sa vrátila do akcie "mohutným útokom na Pásmo Gazy s cieľom zničiť Hamas, vrátiť všetkých rukojemníkov a odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje Pásmo Gazy pre izraelských občanov," napísal Smotrič na sociálnej sieti X.

7:50 Rodiny izraelských rukojemníkov, ktorých stále zadržiava palestínske teroristické hnutie Hamas, nové izraelské údery v Pásme Gazy kritizujú a volajú po návrate k prímeriu. Vo vyhlásení, z ktorého citoval denník The Guardian, rodiny označili za podvod tvrdenia Izraela, že cieľom útokov je zvýšiť tlak na prepustenie zadržiavaných ľudí. Údery naopak podľa príbuzných ich životy ohrozujú.