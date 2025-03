Libanon hlási útoky Izraela: Ten tvrdí, že len reagoval na cezhraničnú streľbu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Leo Correa)

Izraelský minister obrany Jisrael Kac objasnil, že útok na okolie Ajnaty bol reakciou na incident, pri ktorom zblúdená strela vypálená v Libanone počas pohrebu agenta libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh zasiahla čelné sklo vozidla v kibuci Avivim na severe Izraela. Izraelská armáda medzičasom uviedla, že v Avivime k zraneniam nedošlo. Armáda tiež vyslovila predpoklad, že výstrel s najväčšou pravdepodobnosťou prišiel z libanonského územia. Kac v súvislosti s týmto incidentom varoval, že izraelská armáda odpovie na každú paľbu z Libanonu a že na akékoľvek ďalšie porušenia prímeria bude reagovať silou. Agentúra NNA spresnila, že ide o tretí izraelský útok na južný Libanon za posledných 24 hodín.

Izraelská armáda predtým v nedeľu uviedla, že pri dvoch útokoch v Libanone zabila dvoch militantov Hizballáhu, ktorí sa údajne podieľali na koordinácii teroristických útokov v južnom Libanone. Prímerie, ktoré platí od 27. novembra 2024, do značnej miery zastavilo viac ako rok trvajúce ozbrojené potýčky medzi Hizballáhom a Izraelom, vrátane dvoch mesiacov plnohodnotnej vojny, keď Izrael vyslal na územie Libanonu aj svoje pozemné jednotky. V súlade s dohodou mal Hizballáh zastaviť vojenské operácie v južnom Libanone. Izrael sa zaviazal stiahnuť svoje jednotky z regiónu a do 60 dní odovzdať kontrolu nad ním libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN. Podľa pôvodnej dohody sa mal Izrael stiahnuť už v januári, lehotu na odsun si však dal predĺžiť do 18. februára, pričom svojich vojakov aj naďalej ponechal v piatich lokalitách, ktoré považuje za strategické. Prímerie tiež vyžadovalo, aby sa Hizballáh stiahol na sever od rieky Lítání, asi 30 kilometrov od hraníc s Izraelom, a aby zlikvidoval všetku zostávajúcu vojenskú infraštruktúru na juhu Libananu.