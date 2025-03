Pri izraelskom útoku v Gaze zahynulo deväť ľudí vrátane dvoch novinárov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

Niekoľko ľudí bolo ťažko zranených v dôsledku zásahu auta, pričom obete boli vo vnútri vozidla aj mimo neho, dodali zdravotníci. Podľa svedkov na mieste sa ľudia v aute zúčastnili na misii pre medzinárodnú charitatívnu organizáciu Al-Khair Foundation a v čase zásahu ich sprevádzali novinári a fotografi. Izraelská armáda sa k udalosti bezprostredne nevyjadrila, dodal Reuters.

Podľa palestínskych zdravotníkov boli napriek trvajúcemu prímeriu izraelskou paľbou zabité desiatky ľudí. Dohoda o prímerí, ktorá vstúpila do platnosti v januári, ukončila 15 mesiacov trvajúce boje medzi izraelskou armádou a palestínskym teroristickým hnutím Hamas.

Vojna vypukla po vpáde Hamasu do Izraela v októbri 2023. Prvá fáza prímeria sa skončila po 42 dňoch 1. marca. Pri nej Hamas v rámci dohody vymenil 25 živých a osem mŕtvych rukojemníkov za takmer 2000 Palestínčanov väznených v Izraeli. O druhej fáze teraz rokujú USA, Katar a Egypt v katarskom Dauhe. Podľa nej by mali byť prepustení zvyšní rukojemníci, z Pásma Gazy by sa mali stiahnuť izraelské jednotky a mal by nastať trvalý mier.

Pri útoku Hamasu palestínski ozbrojenci 7. októbra 2023 povraždili v Izraeli asi 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších viac ako 250 uniesli. Izraelská ofenzíva v Pásme Gazy si od začiatku bojov vyžiadala životy viac ako 48.000 Palestínčanov, väčšinu z nich podľa ministerstva zdravotníctva vlády Hamasu tvoria ženy a deti. Úrady v Gaze v počtoch zabitých nerozlišujú medzi teroristami a civilistami. Ďalšie tisíce mŕtvych sú zrejme v sutinách zdevastovaného Pásma Gazy.