Trump sa vyhráža Putinovi: Môžeme vám urobiť veľmi zlé veci! Zničili by Rusko

Vladimir Putin a Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Susan Walsh)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na ukončenie vojny na Ukrajine. Po rokovaniach jeho zástupcov s ukrajinskými predstaviteľmi v Saudskej Arábii obrátil svoju pozornosť na Moskvu. Kremeľ dostal jasné varovanie – ak nepristúpi na prímerie, Spojené štáty môžu zasiahnuť spôsobom, ktorý by Rusko ekonomicky zlomil.

Trpezlivosť sa míňa: „Môžeme urobiť veľmi zlé veci“

Trump už nemá chuť nečinne čakať. Situácia na bojisku sa nevyvíja podľa jeho predstáv a prezident dáva najavo, že ak bude treba, Washington využije všetky dostupné prostriedky, aby donútil Moskvu stiahnuť sa.

„Áno, mohli by sme pre Rusko urobiť veľmi zlé veci. A bolo by to pre nich zničujúce,“ odkázal podľa USA Today. Zdôraznil však, že cieľom nie je poškodiť Rusko, ale ukončiť vojnu, ktorá už trvá príliš dlho.

Otočka v rétorike: „Rusko nemá žiadne karty v rukách“

Trumpovo vyjadrenie pritom predstavuje zásadný obrat v jeho postoji. Kým v minulosti naznačoval, že Moskva má v rukách všetky tromfy, teraz tvrdí opak. Podľa neho je vojna zbytočná a jediným rozumným riešením je okamžité uzavretie dohody.

„Nikto nemá karty. Ani Ukrajinci, ani Rusi. Čo treba urobiť, je zastaviť toto nezmyselné krviprelievanie,“ vyhlásil.

Kremeľ zatiaľ nereaguje, Putin burcuje k ďalším bojom

Ako zareaguje Rusko na Trumpovu výzvu, zatiaľ nie je jasné. Zo signálov z Kremľa sa však zdá, že Moskva na prímerie nepristúpi.

Podľa agentúry Nexta Vladimir Putin len pred pár dňami navštívil Kurskú oblasť, kde vyhlásil, že cieľom Ruska je úplné ovládnutie územia. „Zajatých ukrajinských vojakov budeme považovať za teroristov,“ vyhlásil ruský prezident.

Zatiaľ teda nič nenasvedčuje tomu, že by sa konflikt blížil ku koncu. Trumpove slová môžu znamenať nárast tlaku na Moskvu, no či to bude stačiť na dosiahnutie mieru, zostáva otázne.