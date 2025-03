USA od apríla sprísni opatrenia pre vstup Kanaďanov do krajiny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Spojené štáty sprísnia pravidlá pre obyvateľov Kanady na vstup do krajiny, uviedla v stredu americká vláda v bulletine Federal Register. Podľa nových pravidiel budú Kanaďania potrebovať registráciu na príslušných úradoch, ak budú chcieť v USA zostať viac ako 30 dní. Informujeme o tom podľa správ agentúry AFP a denníka The New York Times.