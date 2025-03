Zatknutie propalestínskeho aktivistu Chálila je len prvým z mnohých, uviedol americký prezident Trump

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že zadržanie vodcu študentských propalestínskych protestov na Kolumbijskej univerzite v New Yorku Mahmúda Chálila cez víkend bolo len "prvým z mnohých budúcich". Informujeme o tom podľa správy agentúry AFP.

"Vieme, že na Kolumbijskej univerzite a ďalších univerzitách v krajine je veľa študentov, ktorí sa zúčastnili na proteroristickej, antisemitskej a protiamerickej činnosti a Trumpova administratíva to nebude tolerovať," napísal prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social. Trump v príspevku pohrozil ďalšími krokmi proti protestujúcim na univerzitnej pôde a niektorých označil za "platených štváčov". "Nájdeme, zadržíme a deportujeme týchto sympatizantov terorizmu z našej krajiny, aby sa už nikdy nevrátili," dodal Trump.

Známa tvár protestného univerzitného hnutia

Chálil patrí k známym tváram protestného univerzitného hnutia, ktoré od minulého roka organizuje demonštrácie s cieľom vyjadriť nesúhlas s vojnou Izraela proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti tvrdí, že zatknutie bolo "v koordinácii s ministerstvom zahraničných vecí súčasťou podpory dekrétov prezidenta Trumpa zakazujúcich antisemitizmus".

Obvinenia aktivistov z antisemitizmu

Podľa organizácie Student Workers of Columbia mal Chálil v čase zatknutia takzvanú zelenú kartu, teda povolenie na trvalý pobyt v Spojených štátoch. Demonštrácie na pôde mnohých amerických univerzít vrátane Kolumbijskej sa začali po začiatku vojny medzi Hamasom a Izraelom 7. októbra 2023. Vyvolalo to obvinenia aktivistov z antisemitizmu. Niektoré demonštrácie sa zvrhli do násilností a univerzity pre ne museli rušiť prednášky.