Buldog pohrýzol 12-ročné dievča do krku: Bude mať doživotné následky, poškodený nerv a ochrnutie tváre!

OEHRINGEN – V spolkovej krajine Bádensko-Württembersko došlo k hrôzostrašnému incidentu. 12-ročné dievča sa hralo so susedovým francúzskym buldogom, keď z ničoho nič zviera zaútočilo.

Podľa polície pes uhryzol dievča priamo do zátylku. Incidentu predchádzalo skákanie dievčaťa na trampolíne, čo podľa slov polície mohlo psa rozrušiť. Dovtedy ale pes neprejavoval známky agresivity ani nevzbudzoval žiadnu pozornosť, informoval nemecký Bild.

Svedkom incidentu bol aj otec dievčaťa, ktorý sa ihneď po útoku pokúsil svoju dcéru vyslobodiť. Zviera ale pohrýzlo aj jeho a to priamo do ruky. Pre množstvo krvi boli zranenia oboch spočiatku nejasné a do nemocnice boli prevezení vrtuľníkom.

Podľa hovorcu polície bude mať ale dievča trvalé následky. Utrpelo vážne poškodenie nervu, čo bude mať zrejme za následok ochrnutie časti tváre. Muž vyviazol iba s ľahkým zranením. Nemecké médiá informovali, že dievča tak zostáva vo vážnom stave v nemocnici, no nie je už v ohrození života. Incident je predmetom vyšetrovania a majiteľ psa je podozrivý z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti.