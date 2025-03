Prvé rozbroje medzi Trumpom a Muskom: Prezident varoval miliardára! Radšej skalpel ako sekera

Elon Musk so synom a Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

Masové prepúšťanie pod vedením Muska

Elon Musk, ktorý stojí na čele špeciálneho úsporného výboru Doge (Department of Government Efficiency), masívne redukuje stavy v amerických štátnych úradoch. Trump na svojej platforme Truth Social označil Doge za "neuveriteľný úspech" a apeloval na ministerstvá, aby s týmto orgánom spolupracovali.

Podľa Trumpa je nevyhnutné, aby sa pri týchto zmenách postupovalo precízne. "Hovoríme Skalpel namiesto sekery," zdôraznil prezident. Šetrenie je podľa neho dôležitou súčasťou reformy, ale rovnako dôležité je ponechať schopných a produktívnych pracovníkov.

"Elon bude škrtat"

Na tlačovej konferencii v Bielom dome Trump vyzval ministrov a šéfov štátnych úradov, aby starostlivo zvážili, ktorých zamestnancov potrebujú a ktorých nie. "Nechcem masové prepústanie, pri ktorom príde o prácu mnoho dobrých ľudí. Chcem, aby si ministerské kabinetu ponechali tých kvalitných a zbavili sa neproduktívnych," povedal.

Podľa neho budú štátni manažéri a Musk spoločne sledovať, kde je možné urobiť škrty. "Ak to urobia, je to dobré. Ak nie, Elon to urobí za nich," vyhlásil Trump.

"Nemôžeme si dovoliť túto nadváhu"

Trump taktiež kritizoval nadmerne nafúknutý štátny aparát. "V štátnych údridiach je mnoho ľudí, ktorí nič nerobia. Množstvo výplat putuje dokonca aj mŕtvym zamestnancom. Práve to teraz zisťujeme," uviedol. "Nemôžeme si dovoliť tento druh nadváhy. Tam, kde by malo byť 20-tisíc ľudí, je ich 120-tisíc."

Pod Trumpovým vedením už štát ušetril stovky miliárd dolárov. Prezident poveril Muska drastickým znižovaním vládnych výdavkov a poskytol mu prakticky voľnú ruku. Práve preto vznikol špeciálny výbor Doge, priamo napojený na Biely dom. Musk tak vedie radikálne zmeny v štátnom aparáte, vrátane masových prepústaní.