Dcéra Gisele Pelicotovej sa chce súdiť s otcom! Mal ju sexuálne zneužívať

Pelicotova dcéra Caroline Darianová vo štvrtok v rozhovore s francúzskymi médiami uviedla, že na svojho otca podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania desiatich trestných činov vrátane znásilnenia a pokusu o znásilnenie, sexuálneho napadnutia, podania látky, ktorá pravdepodobne zhorší úsudok, s cieľom spáchať znásilnenie a/alebo sexuálne napadnutie.

Dominique Pelicot bol v decembri 2024 odsúdený na 20 rokov väzenia za to, že roky nechal svoju manželku Gisele znásilňovať najmenej 50 cudzími mužmi, pričom jej predtým podával silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Darianová, ktorá sa na pojednávaniach v kauze svojej matky zúčastňovala, už počas súdneho procesu vyhlásila, že si je istá, že aj ona bola obeťou svojho otca. Uviedla to aj na základe fotografií, ktoré sa našli a zachytávali ju v bezvedomí, oblečenú len v spodnej bielizni a ležiacu na posteli, ktorú nespoznávala.

Pelicot bol usvedčený z rozširovania obrázkov Caroline

Dominique Pelicot, ktorý bol usvedčený z rozširovania obrázkov Caroline zhotovených bez jej vedomia, vždy popieral, že by sa dopustil incestu voči svojej dcére. Caroline Darianová to spochybnila, pričom upozornila, že jej otec počas vyšetrovania prípadu jej matky niekoľkokrát klamal.

Dodala, že si je vedomá toho, že súd jej najprv musí priznať postavenie obete, i toho, že "cesta k spravodlivosti je ešte dlhá". Deklarovala, že obvinením svojho otca chce vyslať odkaz všetkým obetiam, ktoré tiež zažili fyzickú podriadenosť vynútenú liekmi, aby sa nevzdávali viery v dosiahnutie spravodlivosti a nebáli sa prehovoriť. Súdny proces v kauze Pelicotová vo Francúzsku, ale aj v zahraničí znova otvoril tému sexistického a sexuálneho násilia a v širšom zmysle i vzťahov medzi mužmi a ženami.

Darianová viedla kampaň s cieľom zvýšiť povedomie o podávaní drog na páchanie sexuálneho zneužívania a v roku 2022 napísala knihu o útrapách svojej rodiny nazvanú Et j'ai cesse de t'appeler papa (A prestala som ti hovoriť ocko). Jej nová kniha o obetiach sexuálneho zneužívania s názvom Pour que l'on se souvienne (Aby sme si pamätali) sa dostala na pulty kníhkupectiev túto stredu.