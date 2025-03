Experti varujú: Bez vojenskej pomoci USA Ukrajina rýchlo skončí! TOĽKO má času, hrozí katastrofa

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert)

Hrozba zlyhania frontu

Vplyv tohto rozhodnutia sa možno neprejaví okamžite, no jeho dôsledky budú postupne narastať. Plukovník Cedric Leighton pre CNN zdôraznil, že dodávky zbraní a munície často trvajú mesiace, kým sa dostanú na front, a ak sa tento proces zastaví, ukrajinské jednotky môžu čeliť kritickému nedostatku vybavenia. „Vidíme efekt dominového pádu – bez podpory sa obrana môže zlomiť a krajina bude nútená akceptovať podmienky, ktoré sú pre ňu neprijateľné,“ upozornil Leighton.

Zastavené miliardy a tvrdé dôsledky

Administratíva predchádzajúceho prezidenta prisľúbila Ukrajine vojenskú pomoc vo výške 66 miliárd dolárov. Teraz Trump stopol jej ďalší tok. Podľa Marka Canciana z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie to môže Ukrajinu zasiahnuť v priebehu niekoľkých mesiacov. „Ak sa dodávky zredukujú na polovicu, bojové línie začnú kolabovať. Môže to vyústiť do mieru na Putinových podmienkach, čo by pre Kyjev znamenalo katastrofu,“ varuje odborník.

Ukrajina hľadá riešenia

Ukrajinský vojak a politický analytik Kyryl Sazonov však vidí aj alternatívu. Podľa neho sú drony v súčasnosti hlavnou zbraňou na bojisku a väčšinu z nich vyrábajú ukrajinské továrne. „Naša armáda sa nevzdá, vydržíme tak dlho, ako bude treba. Drony nám dávajú strategickú výhodu a máme stále dostatok výrobných kapacít. Jediné, čo chýba, sú financie,“ vyhlásil Sazonov pre ukrajinské médiá.

„Môžem hovoriť za svoju 41. brigádu, bojujeme od samého začiatku – Kupjansk, Časív Jar, Toreck, Kursk, Sumy. Samozrejme, že systém ATACMS je dôležitý, samozrejme, že systém Patriot je dôležitý, a lietadlá F-16 a Starlink sú dôležité. Ale teraz sú hlavnou zbraňou na fronte drony. Drony vyrábajú naši ľudia, naše ukrajinské podniky. Výroba je na 40 až 60 percentách kapacity. To znamená, že možnosti tu sú, len keby boli peniaze,“ uviedol Sazonov podľa webu Unian vo vysielaní televízneho kanála Kyiv24.

Európa na vážkach

Podľa Sazonova si aj európske krajiny uvedomujú, že ak Ukrajina padne, budú musieť čeliť priamemu konfliktu s Ruskom. „Ak sa neudržíme, Európa bude stáť pred vojnou. Preto budú musieť konať, aj keď teraz váhajú,“ dodal.

Trump tlačí na rýchly mier

Zdroje z Bieleho domu tvrdia, že Trump naďalej nalieha na čo najrýchlejšie ukončenie vojny, avšak odmieta Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky, ktoré požaduje prezident Volodymyr Zelenskyj. Trump zároveň pokračuje v kritike Kyjeva a obviňuje ho z nedostatočnej snahy o mier. Na druhej strane však odmieta označiť Rusko za agresora.

Jeho najnovší krok – zastavenie vojenskej pomoci – tak vyvoláva zásadnú otázku: vydrží Ukrajina bez podpory svojho najsilnejšieho spojenca?