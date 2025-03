Francúzsko nerozumie, prečo USA zastavili kybernetické operácie proti Rusku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter Barrot priznal, že má "trochu problém pochopiť" toto Hegsethovo rozhodnutie, keďže krajiny Európskej únie "sú neustále terčom" ruských kybernetických útokov.

archívne video

Ukrajinskí vojaci pokračujú v bití nepriateľa. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Web The File, ktorý sa venuje kybernetickej bezpečnosti, v piatok informoval, že Hegseth nariadil americkému centrálnemu veleniu pre kyberšpionáž (Cyber Command) zastaviť plánovanie útočných kybernetických operácií proti Rusku. Táto správu krátko nato potvrdili ďalšie zdroje. Cyber ​​​​Command je sekcia ministerstva obrany USA, ktorá vykonáva kybernetické útoky a obranné kybernetické operácie.

Hegsethovo rozhodnutie vyvolalo rozruch

V Európe, ktorá Rusko spolu s Čínou považuje za veľkú kybernetickú hrozbu, vyvolalo Hegsethovo rozhodnutie rozruch. Francúzski diplomati ako aj prezident Emmanuel Macron opakovane obviňujú Rusko zo zapojenia sa do hybridnej vojny proti Francúzsku prostredníctvom počítačových útokov.

V správe, ktorú 24. februára zverejnila francúzska Agentúra na monitorovanie a ochranu pred cudzím digitálnym rušením (VIGINUM), sa uvádza, že Francúzsko "bolo predmetom obzvlášť agresívneho a vytrvalého zacielenia zo strany ruských aktérov" ohrozujúcich jeho informačnú bezpečnosť.