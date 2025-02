Biely dom mení pravidlá prístupu novinárov k prezidentovi: Ide o ohrozenie slobody tlače?

(Zdroj: Gettty Images)

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová na dennom brífingu uviedla, že nezávislé Združenie spravodajcov Bieleho domu (WHCA), ktoré združuje žurnalistov akreditovaných v sídle prezidenta už nebude mať "monopol" na rozhodovanie o tom, ktorí novinári budú mať prístup k prezidentovi. V súčasnosti má priamy prístup k prezidentovi USA iba malá skupina reportérov, ktorá pokrýva jeho mediálne výstupy v stiesnených priestoroch Oválnej pracovne a v prezidentskom špeciále Air Force One. Reportéri následne zdieľajú svoje materiály s ostatnými spravodajskými organizáciami.

Prístup k prezidentovi na palube Air Force One má 13 novinárov, pričom v Bielom dome je ich počet o niečo vyšší. Niektoré médiá majú trvalé miesta, kým iné sa na pozíciách striedajú. Podľa Leavittovej WHCA "dlhodobo diktovalo, ktorí novinári môžu klásť otázky prezidentovi Spojených štátov." Táto prax však podľa hovorkyne skončila a o novinároch v Bielom dome bude rozhodovať prezidentov tlačový tím. Prístup k hlave štátu sa podľa nej otvorí aj iným "zaslúžilým médiám".

Prezident WHCA Eugene Daniels z portálu Politico rozhodnutie kritizoval a ozrejmil, že Biely dom o ňom vopred neinformoval. "Tento krok narúša nezávislosť slobodnej tlače v Spojených štátoch. Naznačuje, že administratíva si bude vyberať novinárov, ktorí budú informovať o prezidentovi. V slobodnej krajine nesmú mať lídri možnosť vyberať si svoj vlastný novinársky zbor," uviedol Daniels vo vyhlásení.

Biely dom toto rozhodnutie učinil uprostred stupňujúceho sa sporou s agentúrou Associated Press, ktorej prezident Donald Trump zakázal vstup do Oválnej pracovne a na palubu Air Force One. Agentúra vo svojich textoch odmietla označovať Mexický záliv ako Americký záliv. O premenovaní zálivu rozhodol Trump výkonným nariadením krátko po nástupe do úradu.