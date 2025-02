Izrael pripúšťa prípadné predĺženie prvej fázy prímeria s hnutím Hamas

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool)

"Nedošlo k žiadnej konkrétnej dohode, ale mohla by to byť možnosť," odpovedala námestníčka izraelského ministra zahraničných vecí Šarren Haskelová na otázku, či by sa prímerie mohlo predĺžiť bez začatia rozhovorov o druhej fáze. "Neuzavreli sme možnosť pokračovať v súčasnom prímerí, ale výmenou za našich rukojemníkov, a tí musia byť bezpečne vrátení," zdôraznila.

Izrael by mohol zablokovať ďalší vstup pomoci do enklávy

Ak sa do piatka nedosiahne dohoda na ďalšom postupe, očakávajú predstavitelia buď návrat k bojom, alebo zmrazenie súčasnej situácie, v ktorej by síce prímerie pokračovalo, ale nenastala by výmena rukojemníkov a väzňov a Izrael by mohol zablokovať ďalší vstup pomoci do enklávy, píše Reuters.

Rokovania počas druhej fázy podľa agentúry budú zahŕňať zložité otázky, ako sú finálne ukončenie vojny a budúca správa Pásma Gazy. "Myslím si, že je nereálne, aby sa niečo také vytvorilo v priebehu niekoľkých dní... Je to niečo, o čom sa musí dôkladne diskutovať. Bude to trvať určitý čas," uviedla Haskelová.

Neistotu vyvolávajú aj nedávne Trumpove vyjadrenia

Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff by mal v stredu navštíviť Izrael s cieľom pokračovať v rokovaniach o druhej fáze prímeria. Sprostredkovatelia prímeria však uvádzajú, že od dohody na prvej fáze sa nikto z hlavných vyjednávačov nestretol osobne. Neistotu vyvolávajú aj nedávne Trumpove vyjadrenia o vysídlení Palestínčanov z Gazy.

Dohoda o prvej fáze zahŕňala prepustenie 33 izraelských rukojemníkov výmenou za približne 2000 palestínskych väzňov. Doteraz bolo prepustených 29 Izraelčanov a stovky Palestínčanov. V súčasnosti sa predovšetkým rieši otázka viac ako 600 palestínskych väzňov, ktorých Izrael odmieta prepustiť bez záruky dôstojných budúcich odovzdávaní izraelských rukojemníkov.