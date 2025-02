Len sekundy ich delili od zrážky: Žene sa pokazilo auto priamo na železničnom priecestí! Z videa nabiehajú zimomriavky

(Zdroj: Reprofoto - bezpieczny pzejazd)

Celé sa to stalo ešte v pondelok v poľskej obci Stara Wies. Počas prejazdu cez železničné priecestie vodičke vypovedalo auto službu a zastalo priamo na koľajisku. Zhodou okolností sa v protismere k vodičke blíži jej priateľ, ktorého požiada o pomoc. Snaží sa auto naštartovať, odtlačiť mimo koľajisko, no nevie s ním pohnúť. Následne mu napadne, že sa ho pokúsi odtiahnuť pomocou svojho terénneho auta. V čase, keď montuje na autá ťažné lano, sa rozsvieti signalizácia, ktorá hlása, že sa blíži vlak. Ide doslova o sekundy. Vodička pokazeného auta sa zdržiavala za závorami v bezpečí a sledovala, čo sa bude diať.

Vozidlo sa podarilo rýchlo odtiahnuť do bezpečia, no o pár sekúnd prešiel cez priecestie vlak. Zrážke sa tak podarilo zabrániť a doslova išlo o sekundy.

Poľské železnice upozorňujú, že tento príbeh mal šťastný koniec, no nebyť muža, ktorý pohotovo zareagoval, nemuselo to tak byť. Priblížili, že od momentu, ako sa spustí svetelná a zvuková signalizácia a spustia sa závory, ostáva do prechodu vlaku 1,5 minúty. A čo robiť, ak sa takéto niečo stane vám?

"V prvom rade, keď je auto na trati:

Okamžite opustite vozidlo! Cestujúcich samozrejme vezmite so sebou!

Zavolajte pomoc - zavolajte na číslo 112 a uveďte číslo priecestia zo žltej nálepky - aj keď si myslíte, že nie je čas, služby môžu pozastaviť vlakovú dopravu.

Neriskujte svoj život! Nedá sa vymeniť - auto áno.

Ak sa na prechode pokazí auto a je vás viacero, rozdeľte si úlohy. Požiadajte jednu osobu, aby zavolala na číslo tiesňového volania 112 a uviedla polohu prechodu so žltou nálepkou. Počas tejto doby sa druhá osoba môže postarať o ostatných spolucestujúcich a pomôcť im opustiť vozidlo. Pamätajte, nikdy neriskujte svoj život a zdravie. Bezpečnosť na prvom mieste!" uzavreli.