Austrália a Nový Zéland sledujú čínske lode v ich okolí, hrozbu nepredstavujú

"Pozorne ich sledujeme a budeme dbať na to, aby sme pozorovali každý ich pohyb," povedal Marles pre televíziu Sky News. "A keď táto (čínska) misia skončí... zhodnotíme všetko, čo sme videli, aby sme riadne posúdili, čo presne sa snažili touto misiou dosiahnuť," dodal. Pri monitorovaní lodí Austrália spolupracuje s armádou Nového Zélandu. Podľa ministra Marlesa ide o fregatu Cheng-jang, krížnik Cun-i a zásobovací tanker Wej-šan-chu. Denník The Financial Times uviedol, že lode Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády (PLA) sa vo štvrtok nachádzali približne 150 námorných míľ (278 kilometrov) od mesta Sydney, k čomu sa austrálske ministerstvo obrany nevyjadrilo.

Lode PLA preplávali cez Koralové more

"Nie je to bezprecedentná, ale nezvyčajná udalosť. Tak ako majú právo byť v medzinárodných vodách... máme právo byť obozretní a uistiť sa, že ich pozorujeme, čo aj robíme," vysvetlil Marles. Austrálske úrady už minulý týždeň informovali o tom, že lode PLA preplávali cez Koralové more a približujú sa k severovýchodnému pobrežiu krajiny. Veľvyslanectvo ČĽR na žiadosť agentúry AP o komentár bezprostredne nereagovalo.

Reuters píše, že vo štvrtok by sa mal austrálsky minister obrany stretnúť so svojím náprotivkom zo susednej Papuy-Novej Guiney. Obe krajiny chcú údajne začať rozhovory o bilaterálnej obrannej zmluve. AP dodáva, že to súvisí s loďami PLA, keďže na ceste do hospodárskej zóny Austrálie prechádzali aj okolo pobrežia Papuy-Novej Guiney.

Čína neustále hľadá nové spôsoby, ako si upevniť svoj vplyv v Tichomorí

Podľa Reuters by prechod lodí PLA mohla byť reakcia na minulotýždňovú austrálsku kritiku ČĽR pre konanie jej stíhačky J-16 v Juhočínskom mori. Stíhačka vtedy vypustila svetlice vo vzdialenosti 30 metrov od austrálskeho lietadla P-8A Poseidon počas rutinnej prehliadky v medzinárodných vodách Juhočínskeho mora, vysvetlil minister Marles. Čína neustále hľadá nové spôsoby, ako si upevniť svoj vplyv v Tichomorí, čo vyvoláva znepokojenie u západných krajín, pripomína Reuters.