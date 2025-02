Prezident o Slovensku: Krajina by mala ukázať, že chce zavádzať najnovšie technológie

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

MNÍCHOV — Je dôležité, aby sa Slovenská republika prezentovala ako moderná krajina, ktorá chce implementovať najpokročilejšie technológie na svojom území, povedal v sobotu novinárom prezident Peter Pellegrini. V Mníchove sa popri účasti na bezpečnostnej konferencii stretol so zástupcami spoločností Google, Airbus i Boston Consulting Group, informuje osobitný spravodajca TASR.

Pellegrini stretnutiami nadviazal na svoju návštevu v Paríži, kde sa začiatkom tohto týždňa zúčastnil na summite o umelej inteligencii a stretol sa s predstaviteľmi spoločnosti Microsoft. V sobotu zopakoval, že ak SR nemôže byť lídrom vo vyvíjaní najmodernejších inovácií, mala by byť lídrom v začatí ich využívania, a to v rôznych oblastiach života. "Slovensko by potom mohlo byť príkladom, ktorý bude môcť ukázať, ako naozaj škodí prílišná regulácia zo strany Európskej komisie vo vzťahu k zavádzaniu moderných technológií," dodal Pellegrini.

Slovenský prezident hovoril aj s výkonným viceprezidentom firmy Airbus Helicopters

Práve vďaka ich využívaniu vládou a verejným sektorom sa podľa neho zistilo, kde všade je problém s nadmernou reguláciou. Pellegrini sa domnieva, že Európa nepotrebuje podrobné pravidlá, ktoré inovácie a rozvoj brzdia, ale len regulačný rámec. Slovenský prezident v sobotu hovoril aj s výkonným viceprezidentom firmy Airbus Helicopters Stefanom Thomém a globálnym predsedom BSG Richom Lesserom. Tému umelej inteligencie otvoril tiež počas rozhovoru s generálnym tajomníkom Rady Európy Alainom Bersetom.

Na rokovaniach s viceprezidentkou firmy Google pre vládne záležitosti a verejné politiky pre Európu Annete Kroeberovou-Rielovou sa dohodli, že predstavitelia tejto spoločnosti onedlho prídu na Slovensko, aby diskutovali o organizovaní možných prvých školení pre zamestnancov verejnej a štátnej správy o AI a jej potenciálnom využití. V nedeľu sa prezident SR stretne so zástupcami spoločnosti Meta. Na programe má takisto bilaterálnu schôdzku s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom, s ktorým bude Pellegrini podľa svojich slov hovoriť o viacerých témach vrátane bezpečnosti, energetiky i aktuálneho diania.