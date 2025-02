Na Santorini zaznamenali hodiny trvajúce nepretržité otrasy

Zemetrasenie postihlo Santorini. (Zdroj: SITA/AP/Petros Giannakouris)

"V oblasti ostrova Santorini sa vyskytujú viac-menej nepretržité otrasy. Zdá sa, že nie je nič vidieť (je tu však noc), ale je počuť nejaký hluk," uviedlo EMSC v piatok na sociálnej sieti X. "Nevieme s istotou povedať, čo sa deje," dodalo. Na Santorini vyhlásili grécke úrady minulý týždeň vo štvrtok núdzový stav v súvislosti so sériou zemetrasení, ktoré oblasť zasiahli. Z ostrova, na ktorom žije obvykle okolo 15.500 ľudí, odišlo vyše 11.000 obyvateľov ako aj sezónnych pracovníkov.

Santorini leží na vrchole tzv. spiacej sopky

Seizmológovia sa domnievajú, že príčinou otrasov je prúdenie tekutej magmy v podzemí, no nemôžu to povedať s istotou, píše DPA. Podľa Athanassiosa Ganasa z Aténskeho geodynamického inštitútu sa jedná "o viacnásobné mikrotrasenia, ktoré sú pravdepodobne spôsobené pohybom roztavených hornín", uviedol pre grécke noviny Proto Thema. Vedci zatiaľ nevedia jednoznačne určiť, či by séria zemetrasení mohla byť aj predzvesťou silnejšieho zemetrasenia. Santorini leží na vrchole tzv. spiacej sopky, no podľa DPA seizmológovia zatiaľ nezaznamenali žiadne náznaky prípadnej erupcie.