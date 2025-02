Šéf mníchovskej konferencie nevie nič o účasti ruskej delegácie, ktorú avizoval Trump

Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Ben Curtis)

MNÍCHOV - Organizátori Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) nevedia nič o tom, že by mala do bavorskej metropoly doraziť delegácia ruských vyjednávačov. Verejnoprávnej televízii ARD to dnes povedal šéf konferencie Christoph Heusgen. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že sa v Mníchove chystá stretnutie vysokopostavených predstaviteľov Ruska, Ukrajiny a USA.