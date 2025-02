Lehota na stiahnutie izraelských jednotiek sa nepredĺži, uviedol Libanon

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariel Schalit)

BEJRÚT - Predseda libanonského parlamentu Nabíh Berrí vo štvrtok uviedol, že Bejrút odmietol žiadosť Izraela o ponechanie jeho jednotiek v piatich oblastiach na juhu Libanonu. Izraelské jednotky by sa mali stiahnuť v lehote dohody o prímerí, ktorá uplynie budúci týždeň, píše agentúra AFP.

Spojené štáty ako kľúčový sprostredkovateľ prímeria "informovali, že izraelské (jednotky) sa 18. februára stiahnu z dedín, ktoré stále okupujú, no zostanú v piatich lokalitách," uviedol vo vyhlásení Berrí. "Informoval som ich (preto) vo svojom mene a v mene prezidenta Džúzífa Awna a premiéra Nawáfa Saláma o našom absolútnom odmietnutí tohto návrhu," skonštatoval.

"Odmietol som diskutovať o akomkoľvek predĺžení lehoty pre stiahnutie (izraelských jednotiek)," zdôraznil Berrí. "Presadenie stiahnutia majú na zodpovednosti Američania," vyhlásil predseda parlamentu a dodal, že v opačnom prípade budú Američania zodpovední za najväčší neúspech vlády.

Dohoda o prímerí nadobudla účinnosť 27. novembra, pričom obe strany sa opakovane sťažujú na jej porušovanie. V súlade s dohodou má Hizballáh zastaviť svoje vojenské operácie v južnom Libanone a Izrael má odtiaľ stiahnuť svoje jednotky a do 60 dní odovzdať kontrolu nad regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN. Izrael svoj odsun z južného Libanonu do 60 dní neukončil, preto bola platnosť prímeria predĺžená do 18. februára.