Sýrskym úradom sa vydal bývalý minister vnútra z čias občianskej vojny

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Omar Sanadiki)

"Minister vnútra zosadeného režimu Muhammad Šaar sa vydal oddelenie všeobecnej bezpečnosti," uviedli dnes úrady v Damasku. Nová vláda, ktorá vznikla po páde Asadovho režimu, tvrdí, že chce potrestať tých činiteľov bývalej vlády, ktorí porušovali práva Sýrčanov.

Šaar bol ministrom vnútra od roku 2011, keď začala občianska vláda, do roku 2018. Prežil okrem iného jeden atentát, ktorý uskutočnili islamistickí povstalci, ktorí sú teraz združení v zoskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). To viedlo úspešnú povstaleckú ofenzívu na konci minulého roka, kvôli ktorej Asad ušiel do Ruska. Z krajiny odišli aj viacerí jeho príbuzní a bývalých vysokých činiteľov.