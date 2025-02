Vučič tvrdí, že telefonoval s von der Leyenovou o situácii v Srbsku

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Povedal som, že sme naďalej odhodlaní plniť program reforiem a zosúladiť ho s kritériami EÚ, čo je úloha, ktorú plánujeme dokončiť do konca roka 2026," napísal prezident na sociálnej sieti Instagram. Podľa vlastných slov vyjadril očakávanie, že členské štáty EÚ uznajú pokrok Srbska. Predsedníčke hovoril o progrese Srbska v oblasti hospodárskeho rastu a zosúladení sa so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou eurobloku berúc do úvahy štátne záujmy Srbska. Zároveň vraj potvrdil "zásadový postoj" Srbska, pokiaľ ide o zachovanie mieru, stability a spolupráce v regióne. "Poďakoval som sa von der Leyenovej za jej osobnú angažovanosť a podporu na ceste rozvoja Srbska, ako aj v procese európskej integrácie našej krajiny," dodal srbský prezident.

Srbsko požiadalo o členstvo v EÚ v decembri 2009 a štatút kandidátskej krajiny mu udelili v marci 2012. Prístupové rokovania sa začali v januári 2014. Doteraz sa otvorilo 22 z 35 prístupových kapitol, predbežne boli uzavreté dve z nich. V poslednom období sa však proces výrazne spomalil, najmä pre blízke vzťahy Belehradu s Ruskom a neúspešné snahy o normalizáciu vzťahov s Kosovom. V Srbsku v súčasnosti prebiehajú masové protivládne a protikorupčné protesty vedené vysokoškolákmi. Vypukli po tragédii v Novom Sade, kde v novembri pri zrútení prístreška na priečelí budovy miestnej železničnej stanice zahynulo 15 ľudí. Časom odstúpil premiér Miloš Vučevič, starosta Nového Sadu Milan Djurič, ale aj ministri dopravy a obchodu Goran Vesič a Tomislav Momirovič.