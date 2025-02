Poľský minister spravodlivosti podpíše žiadosť o uväznenie bývalého ministra

Zbigniew Ziobro (Zdroj: TASR/AP Photo/Czarek Sokolowski, File)

Ziobra vyšetruje parlamentná komisia poľského Sejmu pre podozrenie zo zneužitia sledovacieho systému Pegasus proti politickým oponentom a kritikom bývalej vlády. Podľa komisie mal Ziobro prísť na jej zasadnutie minulý piatok o 10.30 h. Nedostavil sa, keďže komisiu považuje za nezákonnú na základe rozhodnutia Ústavného súdu. Rozhodnutia súdu však súčasná vláda neuznáva pre podozrenia z jeho politizácie bývalou vládou. Policajti ho zadržali pri odchode zo štúdia televízie TV Republika a predviedli do parlamentu.

archívne video

Poľsko o žiadosti o prelet klame, malo by sa ospravedlniť (Zdroj: TASR)

Komisia Sejmu v piatok v jeho neprítomnosti prijala návrh na jeho vzatie do väzby na 30 dní, počas ktorých ho budú môcť vypočuť. Minister spravodlivosti oznámil, že návrh podpíše. "Komisia mala plné právo rozhodnúť, že v tejto situácii žiada o ďalší krok v predvedení pána Zbigniewa Ziobra na rokovanie, teda o jeho zatknutie," povedal Bodnar. "Dokument podpíšem a pošlem predsedovi Sejmu, pretože je na ňom, aby vykonal proces zrušenia imunity," dodal Bodnar. Vysvetlil, že po zbavení poslaneckej imunity musí o celej záležitosti ešte rozhodnúť súd.

Denník Rzeczpospolita upozorňuje, že návrh na vzatie do väzby môže súd uznať za neopodstatnený. Ziobra totiž do budovy Sejmu policajti priviedli o 10.40 h, teda desať minút po plánovanom čase, no skôr, ako poslanci odhlasovali návrh na jeho zatknutie. Návrh bol prijatý o 10.46 h, šesť minút po tom, ako polícia priviedla Ziobra. Súd môže spochybniť opodstatnenosť návrhu, keďže bol prijatý počas toho, ako Ziobro bol v budove, kde zotrval až do 11.45 h.

Podobný názor má aj minister obrany a predseda koaličných ľudovcov, Wladyslav Kosimiak-Kamysz. "Myslím si, že komisia mohla počkať," povedal pre agentúru PAP. Dodal, že Ziobro by mal pred komisiu predstúpiť čo najskôr. Ziobro cez víkend oznámil, že odíde do Belgicka, kde podstupuje rehabilitáciu po liečbe rakoviny pažeráka. Do zahraničia tak môže odísť skôr, než súd vydá rozhodnutie.