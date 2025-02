Prekvapivý prieskum voličských preferencií v Británii: Strana Reform UK po prvýkrát vedie

Nigel Farage (Zdroj: TASR/Vladimír Benko)

LONDÝN - Pravicová populistická strana Reform UK Nigela Faragea sa prvýkrát dostala na prvé miesto v prieskume voličských preferencií. Podľa prieskumu agentúry YouGov zverejneného v pondelok, ktorý si objednala spravodajská televízia Sky News, by niekdajšiu Stranu brexitu volilo 25 percent Britov, na druhom mieste so ziskom 24 percent by skončili vládnuci labouristi a tretí by boli konzervatívci s 21 percentami.