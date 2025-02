Medvedev sa opäť rozzúril: Ostro zaútočil na senátorku! Želá si novú pražskú jar a umieranie Čechov

Ruský exprezident Dmitrij Medvedev (Zdroj: SITA/Ekaterina Shtukina/Sputnik, Government Pool Photo via AP)

Podvrh spustil lavínu nenávisti

Ruské prokremeľské médiá už niekoľko dní šírili tvrdenie, že Němcová údajne vyzvala na novú blokádu Petrohradu, kedysi známeho ako Leningrad. Na tento údajný príspevok na sociálnej sieti X upozornil aj populárny účet Poslední skaut, ktorý však zároveň priznal, že pôvodný tweet senátorky nemôže dohľadať, píše TN.cz.

Samotná Němcová tieto tvrdenia okamžite vyvrátila: „Toto som nenapísala. Je to podvrh,“ uviedla. Napriek tomu sa falošná správa šírila ďalej a v Rusku vyvolala vlnu nenávisti nielen voči nej, ale aj voči Česku ako celku.

Paní senátorka @Nemcova_Mirka se aktuálně stala v Rusku nečekaně populární. Údajně napsala ohledně sankcí něco jako přání Rusku "nové blokády Leningradu" (nemohu to ovšem najít).

V Moneytimes oceňují její protiruskou rétoriku https://t.co/4BmJi9W3bO všímá si i agentura Regnum… — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) January 30, 2025

Medvedevov nenávistný výpad

Celú situáciu eskaloval Dmitrij Medvedev, ktorý sa vo svojom vyjadrení na Telegrame oprel nielen do Němcovej, ale aj do celej Českej republiky. Nazval ju „zdegenerovanou európskou kreatúrou“, ktorá si praje smrť milióna Rusov. Následne sa pustil do samotného Česka slovami: „Čo sa to s nimi stalo? V tom ich kreténskom Česku, kde pri oslobodzovaní padli desaťtisíce našich občanov? To už nie je obyčajná rusofóbia.“

Svoj nenávistný prejav zakončil šokujúcim želaním: „Na takéto výroky sa nemá zabúdať. A ani na tie zlovestné tvory, ako je Němcová, ktoré ich vyslovujú. Úprimne im prajem, aby zahynuli v krvavých vichroch nového pražského jara, ako v roku 1968.“

Reakcie českých politikov

Medvedevove slová vyvolali okamžitú odozvu českých politikov, uvádza TN.cz. Predseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) poukázal na dlhodobú agresívnu rétoriku bývalého ruského prezidenta. „Jeden zfalšovaný tweet a ruský exprezident Medvedev sa opäť ukázal. Senátorka takýto príspevok nikdy nenapísala a sama ho označila za podvrh. Jeho vyjadrenie je nehorázne a jasne ukazuje, aké obrovské nebezpečenstvo nám zo strany súčasného Ruska hrozí. Mirka, stojím za tebou,“ napísal Vystrčil.

Ostro reagoval aj bývalý minister financií Miroslav Kalousek: „Na nehorázny výrok ruského exprezidenta voči Miroslave Němcovej nemá zmysel reagovať. Má ale zmysel dávať pozor na to, kto by tu v záujme Ruska mohol pripravovať tie krvavé vichry nového pražského jara.“

Medvedevove pravidelné výhražky

Dmitrij Medvedev sa už dlhodobo prezentuje extrémne agresívnou rétorikou. Pravidelne vyzýva na zničenie či okupáciu európskych miest, pričom Praha bola na jeho zozname už viackrát. Jeho vyjadrenia síce nemajú reálnu politickú váhu, no ukazujú, aký postoj k Západu dnes prevláda v ruských mocenských kruhoch.