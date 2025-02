Vyhrážky smrťou pre českú senátorku: Začalo to falošným príspevkom, Rusi zaútočili! Stopy vedú na Slovensko

Miroslava Němcová (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

PRAHA – Falošný príspevok na sociálnej sieti mala zverejniť senátorka za ODS Miroslava Němcová. Tá nerozumie, prečo sa dezinformačná scéna zamerala práve na ňu, no už počas víkendu sa jej príspevok dostal až k bývalému ruskému prezidentovi Medveděvovi, ktorý jej prial smrť.

Odborníci na dezinformáciu uviedli, že kampaň zameraná na senátorku Miroslavu Němcovú nesie typicky ruské znaky. Pôvod falošného príspevku sa podarilo odhaliť Českým elfům, ktorí sa dezinformačnou scénou zaoberajú. Z účtu s nízkym dosahom sa začal príspevok nekontrolovane šíriť aj u ľudí s väčším dosahom a pristál až v Rusku.

„Aj keď nesie typické znaky ruských dezinformačných praktík, prvý výskyt informácie je na neznámych a nenápadných profiloch, odkiaľ ich synchronizovane preberajú a masívne šíria proruské kanály s veľkým dosahom. Ruskú stopu nemožno pochopiteľne priamo doložiť,“ uviedol hovorca Českých elfov Vít Kučík pre idnes.cz.

V spomínanom falošnom príspevku Miroslavy Němcovej je uvedené: „Európska únia rozšírila sankcie proti Rusku. Nepovolíme zovretie. Rusko vedie hybridnú vojnu so Západom a ničí Ukrajincov. Zatiaľ čo si pripomíname obete holokaustu a sme svedkami genocídy ukrajinského ľudu, Rusku dnes oslavuje výročie oslobodenia Leningradu z obliehania počas druhej svetovej vojny. Ale nepotrebujú oslavovať, ale zažiť to znovu. Sankcie by mali byť ešte prísnejšie. Držím palce!“

Organizácii zaoberajúcou sa dezinformačnými praktikami sa podarilo zistiť, že pôvod príspevku je na Slovensku, na telegramovom účte Miro Del, kde bol zverejnený 27. januára. Následne bol príspevok prevzatý zahraničnými kanálmi. Prvý preklad sa objavil u ruskej novinárky pôsobiacej v Taliansku, ktorá je podozrivá z kyberšikany miestnych politikov podporujúcich Ukrajinu, no príspevok zdieľali aj ďalšie dezinformačné weby napojené na Rusko ako Pravda, Selský rozum, Stimme der Vernunft, Robuste de Bon Sens či Russia Today, alebo Sputnik.

Senátorka je z celej situácie zhrozená a domnieva sa, že iniciatíva vzišla skôr z Českej republiky z okruhu sympatizantov Ruska. Nie je jej ale jasné, prečo sa dezinformačná scéna zamerala práve na ňu. „Nie som vo vnútri ODS ani v Senáte vo funkcii, ktorá by bola pre nich významná, nemám exekutívne právomoci,“ dodala. O príspevku senátorky sa dopočuli aj v Rusku, kde naň reagoval bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Ten v reakcii spomína „krvavé víry novej pražskej jari“, no podľa senátorky ide skôr o odporné vyhrážanie sa, ktoré len dokazuje, že by si ruská strana okupáciu z roku 1968 rada zopakovala a hľadajú zámienku. Falošný príspevok im preto prišiel vhod a zrejme chcú v ľuďoch vzbudiť hnev. „Nič sa nezmenilo, ale nedám sa,“ dodala senátorka.

Slovenský účet Miro Del na telegrame je podľa Českých elfov známy pre šírenie dezinformácií a proruskej propagandy. Patrí medzi najúspešnejší účet na slovenskom Telegrame najmä z hľadiska interakcií a často v tweetoch používa aj ruskú propagandu preloženú do slovenčiny. Krátko po invázii Ruska na Ukrajinu bol dokonca políciou označený za mimoriadne nebezpečný účet, ktorý šíril vojenskú propagandu. Jeho obsah sa ďalej zdieľa na sociálnych sieťach a často je zdrojom ďalších konšpiračných teórií, upresnili elfovia.