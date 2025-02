Ľudia sa ešte nespamätali z nehody vo Washingtone a už je tu iná: Na VIDEO zachytili ďalší pád lietadla!

Pád lietadla vo Filadelfii spôsobil explóziu (Zdroj: x.com/PhillyCrimeUpdate, FearBuck)

"Momentálne nemôžeme potvrdiť či niekto nehodu prežil," uviedla letecká spoločnosť Jet Rescue Air Ambulance. "Našou momentálnou starosťou je rodina pacienta, náš personál, ich rodiny a ostatní ľudia, ktorí mohli byť zranení na zemi," dodala spoločnosť.

BREAKING VIDEO



Philly man is recording as plane crashed and explodes in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/LqPqbD1nf7 — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025

Nehoda sa stala necelé 3 míle (4,8 km) od letiska Northeast Philadelphia Airport, ktoré slúži najmä pre obchodné lietadlá a charterové lety. Lietadlo dopadlo na zem v obytnej štvrti neďaleko nákupného centra a hlavnej cesty.

Emergency crews are responding to an explosion in Northeast Philadelphia after a small medical jet crashed, police confirmed to CBS News Philadelphia.



The plane, a Learjet 55, was going from Philadelphia to Springfield, Missouri. United States Secretary of Transportation Sean… pic.twitter.com/Hn7Ym9esjv — CBS News (@CBSNews) February 1, 2025

Lietadlo Learjet 55 rýchlo zmizlo z radarov po tom, ako o 18.06 h miestneho času (0.06 h SEČ) vzlietlo z letiska a vystúpilo do výšky 1 600 stôp (487 metrov). Podľa webovej stránky Flight Aware, ktorá sa venuje sledovaniu letov, bolo na ceste do Springfieldu v štáte Missouri a bolo registrované na spoločnosť Med Jets.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke)

Starostka mesta Cherelle Parkerová v piatok večer na tlačovej konferencii uviedla, že informácie o obetiach na životoch nie sú bezprostredne známe. Dodala, že nehoda zasiahla niekoľko domov a vozidiel. "Miesto udalosti je predmetom vyšetrovania," oznámila.

This guy was in a drive-thru trying to order food when the plane crashed behind him in Philadelphia pic.twitter.com/FEOIvH6HbR — FearBuck (@FearedBuck) February 1, 2025

Nehoda sa stala len pár dní po najsmrteľnejšom leteckom nešťastí v krajine za takmer štvrťstoročie. Komerčné lietadlo amerických aerolínií American Airlines sa 30. januára tesne pred pristátím na medzinárodnom letisku Ronalda Reagana pri Washingtone zrazilo s helikoptérou a zrútilo sa do rieky Potomac. Na palube lietadla bolo 60 pasažierov a štyria členovia posádky. Na palube helikoptéry Sikorsky H-60 Black Hawk boli traja vojaci. Haváriu nikto zo 67 pasažierov oboch strojov neprežil.

Plane Debris and Body Parts are said to be scattered across Roads and Parking Lots in Philadelphia, while several Fires rage, following the Crash of a Learjet 55, operated by Jet Rescue Air Ambulance, as it was taking-off earlier from Northeast Philadelphia Airport. The Learjet… pic.twitter.com/CCXZbTEmGg — OSINTdefender (@sentdefender) February 1, 2025

Nehoda pri Washingtone vyvolala viacero otázok ohľadom leteckej bezpečnosti v krajine. Vzdušný priestor vo Washingtone je podľa viacerých zdrojov preplnený. Okrem troch komerčných letísk sa tam nachádzajú aj vojenské základne a keďže je to metropola USA, vysokí vládni predstavitelia sa z mesta a do neho tiež často prepravujú vrtuľníkmi. Viacerí poukázali aj na nedostatok riadiacich veží v okolí Washingtonu. Príčina zrážky zatiaľ nie je známa. Prípad vyšetruje americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v spolupráci s Národným úradom pre bezpečnosť dopravy (NTSB) prípad vyšetruje.

Pasažieri lietadla, ktoré sa zrútilo v meste Filadelfia, boli z Mexika

Pasažieri lietadla, ktoré sa v piatok večer zrútilo len pár sekúnd po štarte v meste Filadelfia, boli z Mexika. Na palube sa nachádzalo dieťa, jeho matka a ďalšie štyri osoby. K incidentu sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Informujú o tom správy z agentúry AP a stanice NBC News.

Podľa hovorcu leteckej záchrannej služby Jet Rescue Air Ambulance, Shaia Golda, pacientom bolo dieťa, ktoré bolo privezené do USA v "stave ohrozenia života" a vracalo sa po liečbe do Mexika. "Liečba prebehla. [Pacientka] bola pripravená ísť domov a my sme ju na základe zmluvy mali prepraviť do Mexika," povedal. Uviedol, že náklady na let hradila medzinárodná charitatívna organizácia.

Pacientka a jej matka boli na palube so štyrmi členmi posádky. Všetkých šesť pasažierov pochádzalo z Mexika. Gold povedal, že išlo o skúsenú posádku a že všetci, ktorí sa zúčastňujú na týchto letoch, prechádzajú prísnym tréningom.

Pensylvánsky guvernér Josh Shapiro (uprostred), po jeho ľavici stojí starostka Philadelphie Cherelle Parkerová (Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke)

"Keď sa stane takáto nehoda, je to šokujúce a zarážajúce," povedal Gold pre agentúru AP. "Všetky lietadlá sú udržiavané, nešetrí sa ani cent, pretože vieme, že naša misia je veľmi dôležitá," dodal hovorca.

Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro na tlačovej konferencii v piatok neskoro večer uviedol, že očakávajú straty na životoch pri takejto "hroznej leteckej katastrofe". "Vieme, že dôjde k stratám," povedal.

Lietadlo bolo registrované v Mexiku. Spoločnosť Jet Rescue má sídlo v Mexiku a pôsobí aj v USA. O incidente bol informovaný aj prezident USA Donald Trump, ktorý sa k situácii vyjadril na svojej sociálnej sieti Truth Social. "Stratili sme ďalšie nevinné duše. Naši ľudia sú plne nasadení. Záchranári už dostávajú uznanie za to, že odviedli skvelú prácu... Boh vám všetkým žehnaj," napísal Trump.