MIMORIADNY ONLINE Severokórejskí vojaci boli zrejme stiahnutí z boja: Dôvodom sú obrovské straty

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Naživo z Ukrajiny

archívne video

Na našej pôde sa ruským okupantom dostane len hnevu a odmietnutia (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

ONLINE

Načítať nové správy

9:14 Ukrajina sa domnieva, že severokórejskí vojaci boli stiahnutí z bojiska v Kurskej oblasti kvôli ťažkým stratám, ktoré utrpeli v bojoch s ukrajinskými silami regiónu na západe Ruska. Uviedla to dnes agentúra AFP. Na možnú prestávku v nasadení severokórejských síl najprv upozornil americký list The New York Times (NYT).

"V posledných troch týždňoch sme nezaznamenali, ani nezistili žiadnu aktivitu alebo ozbrojené strety so Severokórejčanmi. Preto sa domnievame, že boli stiahnutí kvôli ťažkým stratám, ktoré utrpeli," povedal AFP hovorca ukrajinských špeciálnych síl, plukovník Oleksandr Kindratenko v odpovedi na otázku ohľadom správy NYT o stiahnutí severokórejských vojakov z frontovej línie. Podľa zdrojov denníka neboli severokórejskí vojaci spozorovaní na fronte asi dva týždne.

9:00 Guvernér Poltavskej oblasti Filip Pronin v Telegrame informoval, že výšková obytná budova v Poltavskej oblasti bola zasiahnutá a začala horieť po tom, čo Rusko 1. februára odpálilo rakety na túto oblasť. V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie o obetiach, ale na mieste sú záchranné zložky a záchranári, uviedol Pronin. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

Russian missile attack reported in Poltava Oblast, high-rise residential building damaged



Poltava Oblast Governor Filip Pronin reported on Telegram that a high-rise residential building in Poltava Oblast was hit and caught fire after Russia launched missiles at the region on… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 1, 2025

8:40 Ruské raketové a dronové údery v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny dnes ráno zabili najmenej jedného človeka a ďalšie štyri zranili. Podľa serveru Ukrajinská pravda to uviedol šéf vojenskej správy Charkovskej oblasti Oleh Synehubov. Minimálne ďalší dvaja ľudia zomreli a sedem utrpelo zranenia pri ruskom útoku na obytný dom v Poltavskej oblasti, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na kyjevské ministerstvo vnútra.

7:13 Česko na Ukrajine vlani podporilo humanitárne projekty za 150 miliónov korún, smerovali napríklad do zdravotníctva alebo budovania náhradného ubytovania. V rozhovore to ČTK povedal minister zahraničných vecí Ján Lipavský (nestr.). Podpora Ukrajiny napadnutej Ruskom je podľa neho dôležitá nielen ľudsky, ale pomáha aj k tomu, aby z Ukrajiny nemuselo odchádzať toľko utečencov.

6:48 Rusko nechce ustúpiť zo svojej dobyvačnej politiky a snahy zničiť Ukrajinu ako celok a ak pripúšťa ruská strana nejaké rokovania, tak o európskej bezpečnosti, a to ideálne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V rozhovore to ČTK povedal minister zahraničných vecí Ján Lipavský (nestr.), podľa ktorého to pre každého českého občana musí byť absolútne neprijateľná požiadavka. Ukrajina podľa šéfa diplomacie bojuje za svoju nezávislosť, existenciu a v prenesenom slova zmysle za európsku bezpečnosť.

6:28 Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že chce hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Bez spresnenia podľa agentúry Reuters naznačil, že možno očakávať niečo významné. Trump tiež povedal, že Washington s Moskvou už vedú vážne rozhovory. Opakovane už spomínal, že by rád rokoval o rade problémov vrátane vojny na Ukrajine. Moskva ale uvádza, že nedostala z Washingtonu žiadny signál, kedy a kde by sa takáto schôdzka mohla konať.

Pri ruskom vzdušnom útoku na Odese utrpeli zranenia nórski diplomati

Podľa informácií ukrajinských úradov bolo pri útoku poškodených niekoľko budov vrátane hotela Bristol, luxusnej dominanty mesta postavenej na konci 19. storočia, a tiež neďalekej budovy opery z rovnakého obdobia.

Na snímke poskytnutej ukrajinskou pohotovostnou službou je poškodený interiér hotela Bristol v historickom centre mesta po ruskom raketovom útoku v Odese na Ukrajine v piatok 31. januára 2025. (Zdroj: SITA/Ukrajinská pohotovostná služba prostredníctvom agentúry AP)

"V súčasnosti je evidovaných sedem zranených osôb, ktoré boli hospitalizované," uviedla miestna prokuratúra na Telegrame. Podľa Zelenského bolo centrum Odesy za cieľ útoku vybrané Ruskom zámerne. "Našťastie nedošlo k žiadnym obetiam. Je niekoľko zranených, sú ošetrovaní. Medzi ľuďmi, ktorí boli v epicentre útoku, boli aj nórski diplomatickí činitelia," napísal na Telegrame.

Na snímke sú trosky pokrývajú ulicu v historickom centre mesta po ruskom raketovom útoku v Odese na Ukrajine (Zdroj: SITA/Ukrajinská pohotovostná služba prostredníctvom agentúry AP)

Starosta Odesy Hennadij Truchanov na sociálnej sieti Telegram uviedol, že poškodené bolo divadlo, múzeum a architektonické pamiatky v historickom centre pod ochranou UNESCO. K príspevku pripojil aj fotografie zo zasiahnutého hotela. Šéf oblastnej správy Oleh Kiper predtým oznámil, že mestom v podvečer otriasli dve silné explózie.