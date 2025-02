Štedrá pomoc pre Kyjev od NATO: Ukrajinské nebo bude bezpečnejšie!

Schválili využívanie dronov počas konfliktu na Ukrajine. (Zdroj: TASR/AP)

Systém poháňajú elektromotory a vďaka prevádzkovej výdrži niekoľkých hodín funguje efektívne v rozmedzí od -20 do 45 stupňov Celzia. Námestník ministra obrany, Dmytro Klimenkov, dodáva, že "operačná výška týchto dronov presahuje dosah mnohých nepriateľských systémov protivzdušnej obrany."

Medzitým Kyjev schválil financovanie vo výške 2,5 miliardy ukrajinských hrivien, ktoré bude každý mesiac poskytovať jeho bojovým jednotkám. "Tieto financie budú rozdelené medzi brigády ozbrojených síl na obstaranie bezpilotných lietadiel," uvádza ministerstvo obrany. Počiatočná alokácia 2,1 miliardy prebehla v decembri čo zlepšilo výbavu brigád a diverzifikáciu centralizovaného velenia.

"Velitelia jednotiek budú mať možnosť použiť tieto prostriedky na získanie dronov, ktoré sú najefektívnejšie na plnenie misie," dodal minister obrany Rustem Umerov. Kyjev je aktuálne pripravený obdržať približne 30 000 nových sledovacích a útočných bezpilotných lietadiel. Tranzit prebehne vďaka mnohonárodnej iniciatívy medzi členmi NATO: Dánsko, Lotyšsko, Holandsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Hlavným cieľom je, aby financie umožnili zvýšiť domácu produkciu bezosádkových dronov.