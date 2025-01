Kongres schválil zákon umožňujúci väzbu prisťahovalcov obvinených z krádeže

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Tasos Katopodis/Pool via AP)

Predmetný zákon (The Laken Riley Act) je pomenovaný po 22-ročnej študentke Laken Rileyovej z amerického štátu Georgia, ktorú vlani zavraždil Venezuelčan bez dokladov obvinený z krádeže.

Legislatívu už začiatkom týždňa odobril republikánmi ovládaný Senát pomerom hlasov 64:35. Snemovňou prešla ešte pred ním, Senát ju však prijal aj s dodatkami a dolná komora Kongresu tak o nej musela znova hlasovať. Doplnenia Senátu sa týkali rozšírenia povinného zadržania prisťahovalcov bez dokladov aj na obvinených z trestných činov, ktoré mali za následok smrť či vážne telesné zranenie.

Snemovňou reprezentantov, v ktorej majú tesnú väčšinu kresiel taktiež republikáni, prešiel návrh aj po doplnení bez problémov, pričom k republikánom sa v hlasovaní pridalo až 46 demokratov. Viacerí demokrati však vyslovili v súvislosti s novou legislatívou námietky.

Poukazovali napríklad na to, že jej implementácia bude počas prvých troch rokov stáť 83 miliárd dolárov, čo je viac ako ročný rozpočet ministerstva pre vnútornú bezpečnosť USA. Demokratická členka Snemovne reprezentantov Alexandria Ocasiová-Cortezová zase uviedla, že zadržiavanie ľudí, ktorí sú obvinení, no nie odsúdení, je odklonom od základných amerických hodnôt. Republikánov tiež obvinila z pokrytectva, ktorého sa podľa nej dopustili v otázke "práva a poriadku", keď sa nepostavili proti Trumpovmu omilosteniu stoviek jeho priaznivcov, ktorí 6. januára 2021 násilne vtrhli do Kapitolu.

Trump v predvolebnej kampani vyhlasoval, že tvrdo zakročí voči nelegálnym prisťahovalcom a pristúpi k masovým deportáciám. Opakovane upozorňoval práve aj na prípad Laken Rileyovej a brojil proti migrantom bez dokladov, ktorých obviňoval z toho, že "otravujú krv" USA, pripomína AFP.