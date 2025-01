Pri antisemitskom útoku došlo k podpáleniu centra pre deti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Centrum, ktoré sa nachádza v blízkosti Synagógy Maroubra, podľa polície Nového Južného Walesu zničil požiar. "Na vonkajšej stene boli tiež nastriekané urážlivé grafity," priblížila polícia. Austrálsky premiér Anthony Albanese potvrdil, že požiar bol "najnovším zo série antisemitských nenávistných zločinov". "Je to zločin, zákerný zločin... Ako si ľudia môžu myslieť, že niečo takéto im pomôže podporiť akúkoľvek ideu," zdôraznil. Premiér Nového Južného Walesu Chris Minns označil požiar za "zlomyseľný zločin z nenávisti" a uviedol, že polícia ho vyšetruje. "Sme svedkami vlny antisemitských útokov v našej komunite. Je to hlboko znepokojujúce," povedal. "Ide to proti všetkému a všetkým tradíciám, ktoré sú nám v Austrálii drahé. Tieto antisemitské útoky sú opakom krajiny, v ktorej chceme všetci žiť."

Zástupca štátneho policajného komisára Peter Thurtell oznámil, že dôjde k nasadeniu väčšieho počtu policajtov. "Dovoľte mi zdôrazniť, že títo ľudia nie sú len niekým, kto uprednostňuje istú rasu či náboženstvo. Sú to zločinci, ktorí chcú zničiť našu spoločnosť," vyhlásil Thurtell. Počas uplynulých troch mesiacov zaznamenali v Austrálii najmenej deväť antisemitských incidentov vrátane podpálenia synagóg, nastriekania urážlivých grafitov či podpálenia áut. Decembrový podpaľačský útok na synagógu sa považuje za teroristický čin.