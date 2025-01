Juhokórejská armáda posilňuje bezpečnosť prezidentskej rezidencie pred zatknutím Jun Sun-jola

Jun Sok-jol (Zdroj: TASR/South Korea Presidential Office via AP)

Vojaci zodpovedajú za bezpečnosť v okolí rezidencie prezidenta a najnovší krok pomôže policajtom, ktorí sa v stredu po druhýkrát pokúsia zatknúť Juna. Prezidentova ochranka v reakcii uviedla, že vojenská jednotka nemá žiadnu právomoc udeľovať oficiálne povolenie na vstup do komplexu. Názor ochranky zdieľa aj ministerstvo obrany, ktoré uviedlo, že povolenie musí udeliť prezidentská stráž.

Prokuratúra a vyšetrovací tím od decembra vyšetrujú Juna a ďalších predstaviteľov, že vyhlásením stanného práva sa dopustili vzbury, zneužitia právomoci a iných trestných činov. Za to im hrozí doživotné väzenie alebo dokonca trest smrti. Po neúspešnom pokuse o vyhlásenie stanného práva v decembri parlament začal procesu odvolania hlavy štátu (impeachment). Prezident Jun sa odvtedy ukrýva v oficiálnej rezidencii, kde ho chráni prezidentská ochranka.

Jun sa opakovane odmietol dostaviť výsluch a orgány činné v trestnom konaní naňho vydali zatykač. Policajné orgány sa ho už pokúsili zadržať v rezidencii, ale zabránila im v tom jeho ochranka. V utorok sa začalo na ústavnom súde prvé pojednávanie v súvislosti s odvolaním prezidenta Juna z funkcie, ktorý sa však nedostavil pre obavy o svoju bezpečnosť. Ďalšie pojednávanie sa uskutoční vo štvrtok bez ohľadu na prezidentovu prítomnosť. Pri vynesení rozsudku musí s odvolaním prezidenta hlasovať šesť s ôsmich sudcov ústavného súdu.