V máji sa uskutočnia v Rumunsku nové prezidentské voľby

Druhé kolo prezidentských volieb sa zrušilo, pretože rumunský ústavný súd v decembri anuloval výsledky novembrového prvého kola pre nelegálne zásahy do predvolebnej kampane na sociálnych sieťach. V prvom kole zvíťazil nezávislý kandidát Calin Georgescu. Prvé kolo opakovaných prezidentských volieb bude 4. mája. Ak žiadny z kandidátov nezíska viac ako 50 percent hlasov, 2 najúspešnejší prezidentskí kandidáti postúpia do druhého kola 18. mája, uviedol hovorca vlády.

Georgescu zvíťazil 24. novembra v prvom kole volieb so ziskom takmer 23 percent hlasov napriek minimálnej podpore v prieskumoch. Kampaň viedol najmä na sieti TikTok. Okrem iného tvrdil, že Rumunsko musí byť neutrálne a s rešpektom sa vyjadroval o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Získal množstvo hlasov mladých voličov, aj Rumunov žijúcich v zahraničí. Do druhého kola postúpila aj proeurópska centristická Elena Lasconiová s podporou 19 percent voličov.

Ústavný súd výsledky prvého kola anuloval

Ústavný súd výsledky prvého kola anuloval len dva dni pre druhým kolom na základe správ tajných služieb, že volebnú kampaň ovplyvňovalo Rusko. Investigatívny rumunský portál Snoop.ro neskôr prišiel s informáciou daňového úradu, že konkurenčná Národná liberálna strana si v prospech Georgesca na TikToku objednala nepriamu, avšak rozsiahlu kampaň s využitím viac než stovky influencerov. PR agentúra sa však dištancovala od toho, že robila kampaň Georgescovi.

Rumunská jednotka na stíhanie organizovaného zločinu (DIICOT) po analýze odtajnených dokumentov začala vyšetrovanie Georgescovej kampane. Georgescu odsúdil anulovanie volieb ako "formalizovaný štátny prevrat". Napadol to na súdoch vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva, píše AFP. Súd v Štrasburgu uviedol, že obdržal Georgescovu "žiadosť o predbežné opatrenia", ktorú preskúma do konca januára. Minulý týždeň v Bukurešti proti anulovaniu prvého kola volieb protestovali tisíce ľudí. Žiadali odstúpenie prezidenta Klausa Iohannisa, ktorého mandát sa predĺžil. Podľa rumunskej ústavy hlava štátu "vykonáva svoju funkciu až do zloženia sľubu novozvoleného prezidenta."