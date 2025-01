Tragédia v Moste: TOTO je dôvodom veľkého počtu obetí! Požiar sa nerozvíjal štandardne

(Zdroj: X/Hasičský záchranný sbor ČR)

PRAHA - Hlavným dôvodom veľkého počtu obetí sobotného nočného požiaru v reštaurácii v Moste bola podľa generálneho riaditeľa Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimíra Vlčka rýchlosť jeho rozšírenia. Do týždňa chce zostaviť kontrolnú skupinu, ktorá by mala zásah preskúmať. Povedal to v pondelok v relácii Interview ČT24. Dodal, že zásah bol pre hasičov životunebezpečný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.