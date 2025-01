Mayotte v pohotovosti: Vyhlásený je červený stupeň výstrahy pred cyklónom

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Courtesy of National Institute of Information and Communications Technology (NICT) via AP)

MAMOUDZOU – Na ostrove Mayotte, ktorý v decembri spustošil cyklón Chido, bude od sobotného večera platiť najvyšší červený stupeň výstrahy pred počasím, vyhlásil prefekt ostrova Francois-Xavier Bieuville. Dôvodom je búrka mieriaca na ostrov.