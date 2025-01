Pre krajiny mimo Európu začal platiť britský bezvízový systém ETA

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Nový britský systém elektronického cestovného oprávnenia ETA (Electronic Travel Authorisation) vstúpil v stredu do platnosti pre bezvízových cestujúcich z krajín mimo Európu, vrátane Spojených štátov, Kanady a Austrálie. Pre obyvateľov EÚ začne platiť 2. apríla. Informuje AFP a denník The New York Times.