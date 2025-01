Prepadnutie v centre Milána: Turistu NAPADLI pri taxíku dvaja muži! TOTO chceli ukradnúť

Zlodeji v Miláne napadli pred taxíkom mexického turistu. V ten istý večer ukradli kabelku ďalšej turistke (Zdroj: Instagram/corriere)

MILÁNO – Vo svetoznámom meste módy dochádza aj k situáciám, v ktorých ide o holý život. Presne tak sa cítil zahraničný turista, ktorý jedného večera nastupoval do luxusného taxíka. Okoloidúcim to neušlo, no nanešťastie boli medzi nimi ja kriminálnici. Zábery, ktoré nasledovali, vyzerajú ako z akčného filmu.