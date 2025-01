V Kanade sa začal súboj o miesto premiéra: Trudeau odkázal, že krajina sa k USA nepripojí ani omylom

Justin Trudeau (Zdroj: SITA/Justin Tang/The Canadian Press via AP)

Trudeau svojou poznámkou reagoval na zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý si v utorok opätovne doberal svojho severného suseda a blízkeho spojenca.

Situáciu na Slovensku sledujú ľudia v USA aj Kanade, hovorí Zuzana Čaputová (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Kanada sa nestane súčasťou USA ani omylom. Pracujúci a komunity v oboch našich krajinách majú obrovský prospech z toho, že naše krajiny sú si navzájom najväčšími obchodnými a bezpečnostnými partnermi," vyhlásil Trudeau, ktorý svoju rezignáciu na post kanadského premiéra oznámil v pondelok prostredníctvom sociálnej platformy X po sporoch v strane, uviedla DPA.

Trump niekoľko hodín predtým vyhlásil, že na pripojenie Kanady k USA použije "ekonomický nátlak". Urobil tak počas tlačovej konferencie vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Zároveň odmietol vylúčiť použitie vojenskej sily na získanie Panamy, hoci v prípade Kanady jej použitie vylúčil, píše DPA.

"Kanada a Spojené štáty by boli fakt niečo. Zbavili by sme sa umelo nakreslenej čiary a keď sa pozriete na to, ako to vyzerá, bolo by to omnoho lepšie pre národnú bezpečnosť," vyhlásil Trump a dodal, že USA nepotrebujú dovážať autá z Kanady, pretože by ich "radšej vyrábal v Detroite".

V Kanade sa začal súboj o miesto premiéra Trudeaua

V Kanade sa v utorok začal súboj o miesto premiéra Justina Trudeaua, ktorý z funkcie predsedu vlády i postu lídra Liberálnej strany rezignoval v čase vrcholiacej vládnej krízy a hroziacej obchodnej vojny so Spojenými štátmi, napísala agentúra AFP. Za jeho potenciálnych nástupcov je považovaných niekoľko osôb vrátane bývalej podpredsedníčky vlády Chrystie Freelandovej či Marka Carneyho, exguvernéra Kanadskej centrálnej banky.

Nového lídra krajiny budú podľa francúzskej agentúry pravdepodobne čakať voľby v priebehu niekoľkých týždňov po tom, ako v marci prevezme premiérsku funkciu od Trudeaua. Vzhľadom na to, že vládni liberáli sa v prieskumoch verejnej mienky výrazne prepadajú, je možné, že sa po voľbách ocitnú v opozícii. Úmysel uchádzať sa o vedenie Liberálnej strany podľa AFP dosiaľ oficiálne oznámilo iba niekoľko jej členov.

Freelandová z postu podpredsedníčky vlády odstúpila v decembri podľa AFP veľkolepým spôsobom. Dôvodom boli nezhody s Truedauom o tom, že budúci prezident USA Donald Trump pohrozil zavedením 25-percentných ciel na všetok kanadský dovoz. Od roku 2015 zastávala 56-ročná politička niekoľko vedúcich postov v Trudeauovej vláde.

Najväčší ohlas má Freelandová

Freelandová má podľa odborníka na prieskumy Nicka Nanosa "najväčší ohlas" po svojom odstúpení, ktoré "v skutočnosti viedlo k tomu, že z nej ľudia majú pozitívny dojem". Analytik Tim Powers si však myslí, že aj napriek jej mnohým úspechom v politike nevie celkom účinne komunikovať.

Jej možným súperom je 59-ročný Carney, ktorý bol tiež guvernérom Britskej centrálnej banky a v septembri ho Trudeau menoval svojím osobitným ekonomickým poradcom. Vo vyhlásení tento týždeň uviedol, že pre svoju kandidatúru získal od ľudí širokú podporu.

Verejnosť si podľa neho želá "napredovanie s pozitívnymi zmenami a víťazným ekonomickým plánom". Carney však nemá žiadne politické skúsenosti a tie podľa Powersa za niekoľko mesiacov len tak ľahko nezíska. Analytik vyzdvihol jeho vysokú inteligenciu a schopnosť politicky zmýšľať. Znevýhodniť by ho však mohla súčasná politická atmosféra, ktorá je podľa Powersa "proti elitám a establišmentu".

Ako ďalší možný uchádzač sa spomína Trudeauov priateľ z detstva a jeho blízky politický poradca Dominic LeBlanc. LeBlanc bol nedávno poverený vedením rokovaní so Spojenými štátmi – dvakrát navštívil Trumpa v jeho floridskej rezidencii Mar-a-Lago v snahe odvrátiť obchodnú vojnu medzi Kanadou a USA.

O post majú záujem aj ďalšie ženy

Podobne ako Freelandová, aj 57-ročný LeBlanc pôsobil na niekoľkých vedúcich vládnych postoch, okrem iného ako súčasný minister financií. Podľa verejnoprávnej televízie CBS má silnú podporu v rámci Liberálnej strany. Uškodiť by mu však mohla blízkosť k Trudeauovi, myslí si Powers.

Denník New York Times za pravdepodobnú nástupkyňu Trudeaua označil šéfku kanadskej diplomacie, 45-ročnú Melanie Jolyovú. Podľa AFP bola vo svojej funkcii poverená niektorými z najťažších kanadských diplomatických misií vrátane urovnania napätých vzťahov s Čínou a Indiou.

AFP vo svojej správe menovala aj kanadskú ministerku dopravy, 58-ročnú Anitu Anandovú alebo Christy Clarkovú, bývalú premiérku provincie Britská Kolumbia, ktorá už v októbri ako jedna z prvých vyjadrila záujem o premiérsky post. Analytik Powers označil Clarkovú za "divokú kartu".