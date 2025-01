Európska únia by mohla návrh na vytvorenie návratových centier predložiť už čoskoro

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VIEDEŇ - Európska únia by mohla už v marci predložiť návrh na vytvorenie takzvaných návratových centier na urýchlenie odsunu nelegálnych migrantov zo svojho územia. Uviedol to vo štvrtok švédsky premiér Ulf Kristersson po stretnutí s rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom vo Viedni. Píše agentúra Reuters a APA.

Obaja vyzvali Európsku úniu na zintenzívnenie úsilia proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Rastúca podpora krajne pravicových strán v celej Európe podľa Reuters posunula otázku migrácie do popredia politickej agendy eurobloku. Vedúci predstavitelia EÚ v októbri diskutovali o systéme, v rámci ktorého by migranti so zamietnutým právom na pobyt mohli byť posielaní na základe dohôd do centier v krajinách mimo Únie.

Kristersson uviedol, že o tomto návrhu diskutoval aj s rakúskym eurokomisárom pre migráciu Magnusom Brunnerom. Ten ho údajne ubezpečil, že návrh bude predložený na jar tohto roku. Podľa rakúskeho kancelára sa zainteresovaným vládam podarilo "úplne zmeniť" diskusiu o migrácii, takže krajiny bez vonkajších hraníc EÚ, ako je Rakúsko, sa teraz viac zapájajú do riešenia tejto otázky. "Len keď si uvedomíme, že problém musíme riešiť spoločne, máme šancu dosiahnuť pokrok," vyhlásil.

Plán sa má týkať žiadateľov o azyl, ktorých žiadosti boli zamietnuté, a nemajú nárok na pobyt v EÚ. V súčasnosti odmietnutý žiadateľ zostáva v členskom štáte až do deportácie. Podľa nového systému by však niektorí z týchto migrantov mohli byť premiestnení do zariadení mimo územia EÚ a tam by čakali na vyhostenie.