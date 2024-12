Noví regrúti cvičia na vojenskom cvičisku v regióne Chernihiv na Ukrajine. (Zdroj: SITA/AP/Dan Bashakov)

Podľa najnovších údajov sa iba v Nemecku nachádza 250 000 ukrajinských mužov vo veku od 18 do 60 rokov, ktorí sú v bojaschopnom a teda aj brannom veku. V rozhovore pre „n-tv“ opísali Sergey, ktorý má niečo cez 30 rokov, a Bogdan, 23-ročný, ako utiekli z Ukrajiny, aby sa vyhli vojenskej službe.

archívne video

Ruská armáda zaútočila v smere na Kupiansko, no útok bol odrazený (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Sergey opustil Ukrajinu v lete 2023, jeho matka už vtedy žila v Nemecku. Keďže hranice z Ukrajiny sú zatvorené, podľa vlastných slov utiekol cez rieku neďaleko moldavských hraníc a prešiel lesmi, aby ho neodhalili. Nakoniec sa cez Rumunsko dostal do Nemecka.

Na ukrajinskú brannú povinnosť má tvrdý názor: „Chytajú ľudí a posielajú ich do vojny. To je otroctvo,“ hovorí. Sergey nechce brániť krajinu, v ktorej „vláda a oligarchovia majú všetko a ľudia nič.“ Tento postoj sa v ukrajinskej spoločnosti za posledných dva a pol roka čoraz viac udomácnil, pričom kritika ukrajinskej vlády je miestami veľká.

„Zatvorené hranice robia z Ukrajiny väzenie pre mužov“

Bogdana k úteku viedli podobné dôvody. Tento rok v lete opustil Ukrajinu a podľa svojich slov pre „n-tv“ putoval pešo 11 dní cez Karpaty (pohorie, ktoré oddeľuje Rumunsko a Ukrajinu) zo strachu, že ho odhalia. Svoju rodinu do toho nezasvätil. „Ak ťa na hranici chytia, máš dve možnosti: buď ťa pošlú späť, alebo rovno do výcvikového tábora,“ hovorí mladý muž. Nebol chytený a dostal sa do Rumunska, ktoré opisuje ako otvorené a ústretové voči dezertérom.

Pre Bogdana, rovnako ako pre Sergeya, je ukrajinský systém skorumpovaný. Podľa neho mnohí Ukrajinci bojujú už len z donútenia. „Zatvorené hranice robia z Ukrajiny väzenie pre mužov,“ hovorí otvorene.

V rozhovore pre „n-tv“ Bogdan zdôrazňuje aj význam pohraničníkov. Mnohí z nich sú podľa neho skorumpovaní a za 10 000 až 15 000 eur si človek môže kúpiť cestu von z Ukrajiny.