Francúza, ktorý nechával znásilňovať svoju manželku, odsúdili na 20 rokov

Gisele Pelicot (Zdroj: SITA/AP Photo/Lewis Joly)

Dominique Pelicot (72) sa počas vyšetrovania a pojednávaní priznal, že takmer desať rokov podával svojej vtedajšej manželke Gisele Pelicotovej silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Následne iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali. Pre ostatných 50 obžalovaných, z ktorých takmer všetci sú obvinení zo znásilnenia Pelicotovej, prokuratúra žiadala tresty od štyroch do 18 rokov. Súd ich všetkých podľa AFP uznal za vinných - 46 zo znásilnenia s priťažujúcimi okolnosťami, dvoch z pokusu o znásilnenie a dvoch zo sexuálneho napadnutia. Zároveň im uložil tresty odňatia slobody v rozmedzí od troch do 15 rokov. Voči verdiktom sa môžu odvolať do desiatich dní.

Jedným z obžalovaných je aj Jean-Pierre Maréchal, ktorý Pelicotovú nezneužíval, ale namiesto toho s pomocou Pelicota znásilnil vlastnú manželku. Avignonský súd ho uznal za vinného z pokusu o znásilnenie a znásilnenia svojej manželky s priťažujúcimi okolnosťami, ako aj z jej zdrogovania, a odsúdil ho na 12 rokov vo väzení. Prokuratúra preňho žiadala 17 rokov.

Pred súdnou sieňou sa vo štvrtok zhromaždili priaznivci Pelicotovej a bojovníčky za práva žien, pričom skandovali: "Hanba spravodlivosti!" Podľa britského denníka The Guardian tak dávali najavo nespokojnosť s tým, že niektoré z uložených trestov boli nižšie, než požadovala prokuratúra.

Pelicotová sa stala obeťou približne 200 opakovaných znásilnení - polovica z nich bola pripísaná jej bývalému manželovi, ktorý zo svojho konania i skutkov spoluobvinených nasnímal približne 20.000 fotografií a videí. Zhotovoval ich bez manželkinho vedomia. V súčasnosti 72-ročná Gisele Pelicotová sa stala feministickou hrdinkou doma aj v zahraničí. Britská stanica BBC ju zaradila na zoznam 100 najvplyvnejších žien vyzdvihujúc skutočnosť, že sa prostredníctvom justície postavila agresorom.