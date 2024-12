Trump údajne zvažuje privatizáciu federálnej poštovej služby

Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Brandon Bell/Pool )

Republikán, ktorý bude inaugurovaný 20. januára, je presvedčený, že vláda by nemala dotovať poštové služby, informoval v sobotu (14. 12.) denník Washington Post, pričom sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou. Republikáni v Kongrese a členovia Trumpovho vnútorného kruhu požadujú škrty vo federálnych výdavkoch a poštová služba by tak mohla byť čoskoro sprivatizovaná.

Poštová služba má podľa výročnej správy dlh

Vo rozpočtovom roku 2024, ktorý sa skončil 30. septembra, dosiahli straty USPS 9,5 miliardy dolárov (9,03 miliardy eur). Príčinou bol pokračujúci pokles objemu klasickej pošty a pomalší než očakávaný rast v oblasti doručovania balíkov, a to aj napriek tomu, že spoločnosť vo veľkom investovala do modernizácie zariadení a vybavenia. Poštová služba má podľa výročnej správy dlh v celkovej výške približne 80 miliárd USD.

Spoločnosť varovala, že privatizácia by bežným Američanom výrazne sťažila prístup k poštovým službám a vynútila by si prepustenie státisícov zamestnancov. Platná legislatíva vyžaduje, aby USPS doručovala poštu bez ohľadu na vzdialenosť alebo ziskovosť. To znamená, že je často jedinou organizáciou, ktorá doručuje balíky do odľahlých častí krajiny.