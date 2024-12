Prokuratúra v Južnej Kórei vyšetruje pokus o vyhlásenie stanného práva

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man)

SOUL - Juhokórejský Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokých predstaviteľov preveruje spôsob, ako zakázať pre prezidenta Jun Sok-jola cestovanie do zahraničia. V pondelok to v rámci parlamentného vypočúvania potvrdil hlavný prokurátor úradu Oh Dong-vun. Informuje agentúra AP a Jonhap.