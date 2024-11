Nová štúdia dokázala, že polročná vakcinácia proti HIV znižuje riziko infekcie

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

BERLÍN - Pravidelné polročné očkovanie liekom lenacapavir ponúka účinnú ochranu proti infekcii vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV). Vyplýva to z výsledkov tretej fázy testovania nového lieku, ktorej výsledky zverejnil v stredu vedecký magazín New England Journal of Medicine. Informuje DPA.