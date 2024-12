Budú sa rozdávať červené stužky! Ide o znak solidarity s ľuďmi s HIV a AIDS

(Zdroj: thinkstock.com)

Svetový deň boja proti AIDS vyzýva k solidarite, informovanosti a podpore. Tento rok sa v Bratislave do iniciatívy zapája UFO na Moste SNP, Stará tržnica, Holubica mieru v Petržalke a Nová Cvernovka. "V boji proti AIDS nie je najväčšou prekážkou samotný vírus, ale stigma a mlčanie. Informovanosť a empatia sú kľúčom k zmene. Chcem vyjadriť vďaku všetkým, ktorí prispievajú k tomu, aby sme boli bližšie k vízii sveta bez AIDS. Lekárom, vedcom, aktivistom, ale aj jednotlivcom, ktorí spoločne prekonávajú predsudky a pomáhajú šíriť osvetu," uviedol riaditeľ združenia Ján Koller.

archívne video

AIDS kampaň

Symbolom tohto dňa sú červené stužky, ktoré sa stali medzinárodným znakom solidarity s tými, ktorí žijú s HIV. Podľa OZ sú zároveň pripomienkou, že každý môže prispieť k šíreniu osvety a tiež symbolom nádeje a boja proti pretrvávajúcej stigmatizácii a diskriminácii. Rozdávať ich v uliciach hlavného mesta budú členovia občianskeho združenia, ktorí budú zároveň pripravení odpovedať ľuďom aj na prípadné otázky k tejto téme. Na komornejšie rozhovory združenie pozýva do Pistoriho paláca, v ktorom sa zároveň bude možné anonymne a bezplatne otestovať na HIV, a to v čase od 11.00 do 20.00 h.

Ďalším gestom solidarity a podpory sú budovy a objekty nasvietené na červeno. "Pripomínajú, že v boji proti AIDS nie sme sami a že každý krok k väčšej informovanosti a dostupnej liečbe je krokom vpred," vysvetlilo OZ. OZ v tejto súvislosti vyzýva k informovanosti, empatii a zodpovednosti. Zdôrazňuje tiež pravidelné testovanie a prevenciu. "S pomocou včasnej diagnostiky, prevencie a dostupnej liečby môžu ľudia žijúci s HIV viesť plnohodnotný život a nepredstavujú žiadne riziko pre seba či ostatných," uzavrelo OZ.