Rozvinutý svet chce, aby planéta zhorela? Zverejnená bola globálna dohoda o klíme

BAKU - V najnovšom návrhu globálnej dohody o klíme, ktorý bol zverejnený v piatok počas záverečného dňa klimatickej konferencie COP29 v Azerbajdžane sa navrhuje, aby rozvinuté krajiny poskytli do roku 2035 sumu 250 miliárd dolárov ročne na pomoc chudobnejším krajinám v boji proti globálnemu otepľovaniu. Informuje o tom agentúra AFP

Celkovo text počíta s 1,3 biliónom dolárov, ktoré by do roku 2035 zaplatili najmä bohatšie štáty. Časť prostriedkov by poskytol aj súkromný sektor prostredníctvom investícií. Na navrhovaný text reagoval pre agentúru Reuters nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ USA, ktorý sumu 250 miliárd ročne označili za mimoriadnu. "V uplynulom desaťročí bolo výrazným posunom splnenie predchádzajúceho, menšieho cieľa. Suma 250 miliárd ročne je ambiciózna," uviedol.

Ostrý nesúhlas s návrhom vyjadril zástupca Panamy Carlos Monterrey Goméz, podľa ktorého je suma príliš nízka. "Zdá sa, že rozvinutý svet chce, aby planéta zhorela," deklaroval. Nesúhlas s návrhom vyjadrila aj skupina afrických štátov. AFP pripomína, že takmer 200 krajín sa na COP29 stretlo s cieľom dohodnúť sa na novom financovaní, ktoré by posilnilo pomoc rozvojovým krajinám pri znižovaní emisií a prispôsobovaní sa klimatickým zmenám.

Doteraz sa bohaté štáty zaviazali poskytovať 100 miliárd ročne. Blok zložený zo 134 rozvíjajúcich sa krajín vrátane Číny požadoval od bohatších štátov päťnásobne viac. Najväčší prispievatelia však túto požiadavku označili za nerealistickú a uviedli, že veľkým dielom sa na financovaní musí podieľať aj súkromný sektor.