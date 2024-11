Hromadná nehoda na D11: Havária troch kamiónov, cesta do Prahy je uzavretá

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

CHLUMEC NAD CIDLINOU - Nehoda troch nákladných vozidiel uzavrela v noci diaľnicu D11 pri Chlmci nad Cidlinou v smere z Hradca Králové do Prahy. Vyplýva to z informácií Národného dopravného informačného centra (NDIC), podľa jeho informácií potrvá uzávierka do ranných hodín.