Zlá situácia v Pakistane: Pre znečistené ovzdušie zakázali vstup do parkov či múzeí

(Zdroj: TASR/AP/K.M. Chaudary)

LÁHAUR - Pre smog v piatok nariadili vo východopakistanskej provincii Pandžáb zákaz vstupu do parkov, zoologických záhrad, detských ihrísk, múzeí a iných verejných priestorov. Zákaz by mal platiť do 17. novembra a cieľom je ochrániť verejnosť pred znečisteným ovzduším, informuje agentúra Reuters.