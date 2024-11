Američania v tom majú jasno: Trump by mal prioritne riešiť TOTO!

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke)

WASHINGTON - Američania považujú imigráciu za najnaliehavejšiu otázku, ktorú by mal riešiť novozvolený prezident Donald Trump. Veľká väčšina tiež verí, že nariadi masové deportácie ľudí, ktorí žijú v Spojených štátoch nelegálne. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre tlačovú agentúru Reuters, ktorý zverejnili vo štvrtok, píše TASR.

Dvojdňový online prieskum sa realizoval niekoľko hodín po Trumpovom víťazstve v amerických prezidentských voľbách. Celoštátne sa ho zúčastnilo 1471 dospelých. Chybovosť výsledkov bola na úrovni troch percentuálnych bodov pre všetkých respondentov a piatich bodov pre republikánov a demokratov. Respondenti sa podľa Reuters rozchádzajú v názoroch na Trumpove plány vyhostiť veľký počet ľudí z USA. Na otázku, aká by mala byť Trumpova najvyššia priorita počas prvých 100 dní po jeho inaugurácii 20. januára 2025, uviedlo 25 percent opýtaných prisťahovalectvo. Ide o oveľa väčší podiel ako pri iných otázkach.

Zaviazal sa k rozsiahlemu sprísneniu imigračnej politiky

Podľa približne 14 percent zúčastnených by sa mal Trump zamerať na nerovnosť príjmov, ďalších 12 percent uviedlo dane a menšie podiely ľudí zase zdravotnú starostlivosť, kriminalitu, pracovné miesta či životné prostredie. Až 82 percent respondentov považuje za pravdepodobné, že Trump nariadi masové deportácie, pričom podobným podielom si to myslia priaznivci Republikánskej aj Demokratickej strany. Mnohí však vyjadrili z tejto jeho očakávanej politiky obavy - vrátane 82 percent demokratov a 40 percent nezávislých. Naopak, deväť z desiatich republikánov nie je znepokojených možnosťou takéhoto nariadenia zo strany novozvoleného republikánskeho prezidenta.

Trump sa v rámci svojej predvolebnej kampane zaviazal k rozsiahlemu sprísneniu imigračnej politiky. V tomto smere sľubuje deportácie rekordného počtu prisťahovalcov. Jeho kandidát na viceprezidenta J. D. Vance odhaduje, že ročne by takto mohlo byť deportovaných až jeden milión ľudí. Trump taktiež opakovane upozorňoval na zločiny, ktoré údajne spáchali prisťahovalci bez legálneho postavenia. Reuters ale podotýka, že mnohé štúdie ukázali, že migranti nepáchajú trestnú činnosť vo väčšej miere ako rodení Američania. Republikán v štvrtkovom rozhovore so stanicou NBC News povedal, že svoj sľub o masových deportáciách splní bež ohľadu na náklady. "Nie je to otázka ceny. V skutočnosti nemáme na výber," uviedol. Naopak, obhajcovia prisťahovalcov varujú, že Trumpova snaha o deportácie by bola nákladná, nehumánna a navyše by ďalej rozdeľovala už tak polarizovanú americkú spoločnosť.